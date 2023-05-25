السيد قنديل : مستشفي بدر مليئة بالكوادر القادرة علي تحقيق النجاحات

تحقق المستشفيات الجامعية نجاحات يومية، وتعمل جاهدة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم كافة المساعدات الطبية، ومن الجراحات الهامة التي تم تنفيذها بمستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان خلال الفترة الأخيرة : استئصال ورم سرطاني من المريء بالمنظار ، و إجراء قسطرة مخية تشخيصية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى، عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل، مدير المستشفى، والدكتور محمد العوام، نائب المدير.

و قد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان كلية الطب بالجامعة و مستشفي بدر مليئة بالكوادر والكفاءات والخبرات التي تعمل على الحرص علي سلامة المواطنين .

كما اشار الدكتور السيد قنديل الى جاهزية مستشفي بدر الجامعة بأحدث أجهزة جراحات القلب المفتوح و الصدر ، كما ان الجامعة تملك بالمستشفي فريق طبي متخصص من استشاريين متميزين ، كما انه الجامعة قد قامت برفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى و زيادة القدرة الاستيعابية بها.