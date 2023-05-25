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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية نهاية الأخضر.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربات قوية ويتراجع لمستويات غير مسبوقة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

وضع التنافس الأمريكي مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والجدل حول سقف الديون الأمريكية، الدولار الأمريكي كعملة مهيمنة في العالم في موضع شك.

كما أثار نفي روسيا من الأنظمة المالية العالمية الذي فرضته العقوبات العام الماضي تكهنات بأن حلفاء من غير الولايات المتحدة سوف يتنوعون بعيدا عن الدولار.

انخفاض حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 58 ٪ في الربع الرابع من عام 2022، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وقال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة يوريزون إس إل جي كابيتال، إن التحول كان أكثر وضوحا عند تعديله لسعر الصرف.

وقال جين: "ما حدث في عام 2022 كان هبوطا حادا للغاية في حصة الدولار بالقيمة الحقيقية "، مضيفا أن هذا كان رد فعل على تجميد نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022. وقد أثار ذلك إعادة التفكير في دول مثل المملكة العربية السعودية والصين والهند وتركيا حول التنويع إلى عملات أخرى.

وبلغت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية في الربع الأخير من عام 2022 أدنى مستوى لها في عقدين، لكن هذه الخطوة كانت تدريجية وهي الآن عند مستوى مماثل تقريبا لعام 1995.

وتضع البنوك المركزية أموال الأيام الممطرة بالدولار في حال احتاجت إلى دعم أسعار الصرف خلال الأزمات الاقتصادية. إذا ضعفت العملة كثيرا مقابل الدولار ، فإن النفط والسلع الأخرى المتداولة بالعملة الأمريكية تصبح باهظة الثمن ، مما يرفع تكاليف المعيشة ويغذي التضخم.

ويتم ربط العديد من العملات، من دولار هونج كونج إلى بنما بالبوا، مقابل الدولار لأسباب مماثلة.

وكان للدولار تأثيرا سلبيا على تجارة السلع، مما سمح لواشنطن بعرقلة وصول الدول المنتجة إلى الأسواق من روسيا إلى فنزويلا وإيران.

ولكن التجارة تتغير، تشتري الهند النفط الروسي بالدرهم الإماراتي والروبل. تحولت الصين إلى اليوان لشراء ما قيمته 88 مليار دولار من النفط والفحم والمعادن الروسية.

وأكملت شركة النفط الوطنية الصينية “سي إن أو سي” و"توتال إنرجي" الفرنسية أول تجارة للغاز الطبيعي المسال استقر فيها اليوان في مارس.

وبعد روسيا، الدول تتساءل "ماذا لو كنت تقع على الجانب الخطأ من العقوبات؟”

ارتفاع حصة اليوان الصيني

وارتفعت حصة اليوان الصيني من معاملات الفوركس العالمية دون وصفة طبية من لا شيء تقريبا قبل 15 عاما إلى 7٪ ، وفقا لبنك التسويات الدولية.

وسيتطلب التخلي عن استخدان الدولار الأمريكي، شبكة واسعة ومعقدة من المصدرين والمستوردين وتجار العملات ومصدري الديون والمقرضين لاتخاذ قرار مستقل باستخدام العملات الأخرى. غير مرجح.

ويقع الدولار على جانب واحد من ما يقرب من 90 ٪ من معاملات الفوركس العالمية، وهو ما يمثل حوالي 6.6 تريليون دولار في عام 2022، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية.

وقال بنك التسويات الدولية إن حوالي نصف جميع الديون الخارجية بالدولار، ويتم إصدار فواتير نصف التجارة العالمية بالدولار.

وقال باري إيتشنجرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في بيركلي، إن وظائف الدولار "تعزز بعضها البعض".

وأضاف: "لا توجد آلية لجعل البنوك والشركات والحكومات تغير سلوكها في نفس الوقت."

في حين أنه قد لا يكون هناك خليفة واحد للدولار، فإن بدائل التكاثر يمكن أن تخلق عالما متعدد الأقطاب.

وقال يو، من “بي إن واي ميلون”، إن “الدول تدرك أن كتلة أو اثنتين من الأصول الاحتياطية المهيمنة " لم تكن متنوعة بما فيه الكفاية”.

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بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

وتبحث البنوك المركزية العالمية في مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك ديون الشركات والأصول الملموسة مثل العقارات والعملات الأخرى.

وقال مارك تينكر، المدير الإداري لشركة توسكفند هونج كونج: ”هذه هي العملية الجارية. سيتم استخدام الدولار بشكل أقل في النظام العالمي."

ونظرا لأن الودائع المصرفية الكبيرة ليست مؤمنة دائما، تستخدم الشركات السندات الحكومية كبديل نقدي.

وبالتالي، فإن وضع الدولار مدعوم بسوق الخزانة الأمريكية البالغ 23 تريليون دولار-والذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن للمال.

وقال براد سيتسر، وهو زميل في مجلس العلاقات الخارجية يتتبع تدفقات العملات عبر الحدود، إن “عمق وسيولة وسلامة سوق الخزانة هو سبب كبير يجعل الدولار عملة احتياطية رائدة".

الحيازات الدولية من سندات الخزانة واسعة ولا يوجد بديل موثوق به حتى الآن، وسوق السندات في ألمانيا صغير نسبيا، حيث يزيد قليلا عن 2 تريليون دولار.

ومن الممكن أن يوافق منتجو السلع على التجارة مع الصين باليوان، لكن إعادة تدوير النقد في السندات الحكومية الصينية لا يزال صعبا بسبب صعوبات فتح الحسابات وعدم اليقين التنظيمي.

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