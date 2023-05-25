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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتقام الروسي.. الكشف عن السر وراء عدم ظهور زيلينسكي في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال السياسي الأمريكي، أجامو بركة، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يحجم عن العودة إلى أوكرانيا خوفًا من الانتقام الروسي بعد الهجوم بطائرات مسيرة علي الكرملين.

وكتب بركة، في تغريدة علي “تيتر”، “هذا يساعد في تفسير سبب تردد زيلينسكي في الظهور في أوكرانيا مؤخرًا”.

وفي وقت سابق، وصف السياسي الأمريكي، أجامو بركة، محاولة مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي بأنها خطأ من قبل نظام كييف.

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وفي أوائل مايو، هاجمت أوكرانيا مقر إقامة فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة.

وتمكنت الخدمات العسكرية الروسية من تعطيلها بمساعدة أنظمة الحرب الالكترونية.

واعتبرت موسكو الهجوم عملاً إرهابياً ومحاولة اغتيال، بدعم من الولايات المتحدة.

وشدد الكرملين، على أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية.

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