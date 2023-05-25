عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صحة الشيوخ: افتتاح السيسي مجمع الكوارتز رسالة جديدة بقوة الاقتصاد الوطني

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قيام الرئيس السيسي، بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة اليوم، قائلا: إنه دفعة كبيرة للصناعة الوطنية ورسالة بالدعم الأساسي الذي تلقاه الصناعة الوطنية في عهده.

 

ونوه حسين خضير فى تصريحات صحفية اليوم بتصريحات الرئيس السيسي، والتى أكد فيها أن مجمع إنتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها، وأن هذه الفرص ستوفر لمصر عوائد مالية مباشرة وفرص عمل وقيمة مضافة، قائلا: إن الاقتصاد الوطني يشهد طفرة حقيقية في عهد السيسي.

 

وأشاد وكيل لجنة الصحة بمجلس  الشيوخ، بدعوة الرئيس السيسي  القطاع الخاص لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، مؤكدا: تعهد الدولة بإنجاز كل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية لتطوير صناعة التعدين، وتأكيد القيادة السياسية  كذلك إلى الحاجة إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.

 

وشدد  خضير، على ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين، لافتا: إلى قيام الدولة بتنفيذ  استثمارات طموحة لزيادة الناتج المحلي.

 

واختتم ، أن افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، رسالة جديدة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة وعشرات الفرص الاستثمارية الضخمة في الوطن.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز الرئيس السيسي العين السخنة القطاع الخاص البيروقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الشرطة البريطانية بشأن الهجوم على مكتب رئيس الوزراء

تقرير أمريكي: استئناف تصدير نفط كردستان العراق مرهون بنتيجة الانتخابات التركية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على تشيلسي برباعية

رسميًا .. ليفربول يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب عامين بدون أمراض

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ