التفاصيل الكاملة لحفل محمد فؤاد ودويتو أحمد سعد وشقيقه في جدة| صور

قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.



وشهد الحفل على عدد كبير من المفاجآت كان علي رأسها ظهور الفنان عمرو سعد لأول مرة في حفل غنائي لشقيقه وهو ما قاله سعد اثناء الحفل وطلب من عمرو الصعود علي خشبه المسرح.

ثم فاجئ الجمهور بانه بأغنيه دويتو بينه وبين عمرو تحمل أسم "عملنا حمله "وطلب من عمرو غنائها سويا لاول مره امام الجمهور على المسرح في وصله رقص غنائي استعراضي.

كما قام سعد بمشاركه الجمهور غناء عدد من اغانيه مثل بحبك يا صاحبي و عليكي عيون التي طلب من الجمهور رقص رقصتها الشهيرة.

وكانت اخر مفاجات الحفل هي غناء الفنان محمد فؤاد لأول مره بالمملكه السعوديه وقدم محمد فواد ثاني واخر فقرات الحفل قدم خلالها باقه متنوعه من أغانيه.



مثل الحب الحقيقي و اصلي وكماننا وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي داعبه فؤاد انتوا حافظين الأغاني اكتر مني.

تأثر جمهور جدة بتواجد محمد فؤاد على المسرح لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتفاعلوا مع أغنياته خاصة “حبيبي يا"، التي تعد واحدة من أشهر أعماله.

وحرص جمهور حفل محمد فؤاد على الغناء برفقته طوال تواجده على المسرح، وسط حضور بأعداد كبيرة وتفاعل كبير مع أعمال المطرب المصري الشهير.