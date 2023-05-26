سيدة قوقازية تثير الجدل بالطهي باستخدام حليب الثدي.. اعرف القصة؟

أثارت امرأة قوقازية تسمى ميلودي الجدل بأعلانها أنها تقوم بالطهي وذلك باستخدام حليب الثدي بما في ذلك العصيدة اللذيذة والبيض المخفوق وأنها صنعت في الوقت نفسه أرزًا صغيرًا باللبن مع الزبيب وجوزة الطيب وحليب الثدي" ، و "أحبها" ابنها تمامًا.

وقد أثارت الأم الجدل على منصة التواصل الاجتماعي Mumsnet ، عندما ألقت تساؤل على المستخدمين الآخرين عما إذا كانوا قد طهوا من قبل بواسطة حليب الأم وقد اعترفت مئات الأمهات باستخدام حليب الأم في الأطعمة والوصفات اليومية.

وفقًا للخبراء في Healthshots ، لا ضرر من تناول البالغين للبن الأم ومعظم الوصفات سيكون طعمها جيدًا مثل حليب البقر.



وفقا لموقع express



وقد جاءت أغلب التعليقات على المنتدى إنهن يطبخن بحليب الأم لجميع أفراد الأسرة ، بما في ذلك الأزواج وقالت أحدهن أنها تضيفه في "أي خضروات مهروسة" كما أنها تصنع "صلصة الجبن والفطائر والعصيدة والبيض المخفوق" مع حليب الثدي.

وقالت امرأة أخرى إنها تستخدم حليب ثدييها في الطهي "طوال الوقت". "اعتدت أن أخفقهم وألببهم بنفسي في العصيدة أو أي شيء يحتاج إلى بعض الحليب".

وأوضحت مستخدم آخر في المنتدى أنها صنعت "أرز باللبن مع هريس الفراولة" لأن ابنها رفض الشرب من الزجاجة ولم ترغب في إهدار حليب ثدييها.

وأوضح خبراء من موقع الأبوة والأمومة Mylittlemoppet أنه من الآمن الطهي مع حليب الثدي و "سيكون مذاق معظم الوصفات أيضًا عن طريق استبدال حليب البقر بحليب الأم".