تكريم الصيادلة الحاصلين على المراكز المتقدمة في مبادرة "معا نحو دواء آمن"

كرم الدكتور، أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، الصيادلة الحاصلين على المراكز المتقدمة في الثلاث دفعات الأولى لمبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية "معًا نحو دواء آمن"، وكذا فريق الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية القائم على المبادرة، وذلك تقديراً لمجهوداتهم في دعم وتعزيز خدمات الرعاية الصيدلية.

وذلك بحضور الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الصيدلة والدواء، و ممثلين عن الهيئات الأخرى، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وشارك بالحضور من الهيئة، الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون المعامل الرقابية والمرجعية، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

وأكد نائب رئيس هيئة الدواء المصرية فخره بالمشاركة المتميزة للصيادلة بالمبادرة، وحرصهم على بذل الجهود الفعالة لتحسين الرعاية الصيدلية، وتطبيق أنشطة أمان الدواء العالمية من خلال فعاليات الدفعات الثلاث للمبادرة.

وأشارت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، إلى أن مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية "معًا نحو دواء آمن"، قد أطلقت بهدف نشر وتفعيل ممارسة علم اليقظة الدوائية، وثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية، وذلك بمشاركة ٣١٥ صيدلي، و ٣٠٩ صيدلية، من ٢٧ محافظة بجمهورية مصر العربية؛ سعيًا لتطبيق أنشطة أمان الدواء العالمية من أجل توفير دواء آمن للمريض المصري.

كما تضمنت فعاليات الحفل محاضرات توعوية عن اليقظة الصيدلية وأنشطتها المختلفة، وكذا كيفية التعامل مع المستحضرات غير المطابقة للمواصفات والمغشوشه والمهربة، والإعلانات غير المرخصة وآليات إبلاغ الهيئة بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة بالصيدليات العامة، ورفع مستوى الأداء الفني للصيادلة.