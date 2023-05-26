أوكرانيا: الدفاعات الجوية تعمل مع تزايد خطر الهجمات الصاروخية

قالت السلطات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن هناك خطرا متزايدا للتعرض لهجمات صاروخية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفة أن الدفاعات المضادة للطائرات تعمل.

وشنت روسيا مئات الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي لتدمير البنية التحتية الحيوية وأهداف أخرى. وأكدت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية إسقاط معظم الصواريخ.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في رسالة عبر تيليجرام "زيادة في خطر الصواريخ! الدفاعات الجوية تعمل في المنطقة".

روسيا ستفشل

من جانب آخر، اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي الخميس أن روسيا لن تحقق نصرًا عسكريًا في أوكرانيا، مضيفًا أنه من غير المرجح أيضاً أن يتم دحر كل القوات الروسية في أي وقت قريب.

وقال في تصريحات صحفية في البنتاجون إن "روسيا لن تكسب عسكريًا هذه الحرب". كما أوضح أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا، ومنها إطاحة الحكومة في كييف "لا يمكن تحقيقها عسكريًا، لن تتحقق".

غير أنه كشف في الوقت نفسه أن مئات آلاف الجنود الروس بأوكرانيا يجعلون مسعى كييف لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها مستبعدًا "في المدى القريب".

كذلك أضاف أن "هذا يعني أن القتال سيتواصل وسيكون دمويًا وصعبًا. وفي مرحلة ما سيتفاوض الطرفان على تسوية أو يتوصلان إلى نتيجة عسكرية".