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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تترك أي خيار.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الولايات المتحدة لم تترك لروسيا خيارًا في الأزمة الأوكرانية.

 

وقال ماكجريجور: “لدى الولايات المتحدة عادة عدم مراعاة مصالح أي شخص، علاوة على ذلك، غالبًا ما تنفذ واشنطن السياسة الخارجية دون فهم كامل لمصالحها الحقيقية”.

 

واضاف: "هذا بالضبط ما حدث في هذه الحالة.. في الولايات المتحدة، لم يكن أحد مهتمًا بشكل خاص بمحاربة أي شخص، وبالتأكيد لم يرغب في رعاية العمليات العسكرية ضد روسيا. لكننا، بشكل عام، لم نترك بوتين وحكومته اختيار خاص في هذا الشأن".

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وأشار ماكجريجور، إلي أنه “يمكن لواشنطن أن تتجنب مثل هذا الموقف وتجبر كييف على التوقف عن التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية”.

 

وأضاف أن "بوتين وقع اتفاقيات مينسك، وتأكد من أن الغرب سيضغط على أوكرانيا للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقات، لكن كل هذا انهار في نهاية المطاف".

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