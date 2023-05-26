200 زيارة منزلية لتوزيع شنط إسعافات أولية بقرى جنوب الشيخ زويد

نظم الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء . قافلة توعوية بالتعاون مع جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، وذلك بتوزيع شنط إسعافات اولية لكل أسرة، وتقديم التوعية الصحية، وعمل كشف أولي للضغط والسكر .، وذلك ضمن انشطة مكون الصحة والتعليم بجمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد.

٢٤ رائدة :

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إن فريق عمل جمعية الجورة تضمن ٢٤ رائدة ريفية وممرضة تابعات لإدارة الشيخ زويد الصحية، وفريق الهلال الاحمر المصري،ضم فريق الدعم النفسي ، وفريق التطعيمات والتثقيف الصحي .

حيث تم تقديم برنامج دعم نفسي وترفيهي لاطفال القرية بمقر الوحدة المحلية وكذلك تقديم لقاحات كورونا.، واستطاع الفريق الوصول إلى كل تجمعات القرية رغم المسافات وتباعد تجمعات الاسر وهي :

تجمعات: الهمالعة ، الخرافين،الملالحة ، الزاوية والعلاوين، الغنيمات، أبو مسافر ، أبو قطيط وهو تجمع يتبع لقرية الجورة على التماس الجنوب شرقي مع قرية نجع شيبانة .

حيث تسعي جمعية الجورة ، من خلال مكون الصحة والتعليم لتكوين وعي صحي لدي المواطنين في القري العائدة مع توفير أدوات الإسعافات الأولية اللازمة .

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