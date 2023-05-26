عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

200 زيارة منزلية لتوزيع شنط إسعافات أولية بقرى جنوب الشيخ زويد

زيارات منزلية لتوزيع
زيارات منزلية لتوزيع شنط اسعافات أولية

نظم الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء .   قافلة توعوية  بالتعاون مع جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد،  وذلك بتوزيع شنط إسعافات اولية لكل أسرة، وتقديم التوعية الصحية، وعمل كشف أولي للضغط والسكر .، وذلك ضمن انشطة مكون الصحة والتعليم بجمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد.

 

٢٤ رائدة :

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إن فريق عمل جمعية الجورة تضمن ٢٤ رائدة ريفية وممرضة تابعات لإدارة الشيخ زويد الصحية،  وفريق  الهلال الاحمر المصري،ضم فريق الدعم النفسي ، وفريق التطعيمات والتثقيف الصحي .

حيث تم تقديم برنامج  دعم نفسي وترفيهي لاطفال القرية بمقر الوحدة المحلية وكذلك تقديم لقاحات كورونا.، واستطاع الفريق الوصول إلى كل تجمعات القرية رغم المسافات وتباعد  تجمعات الاسر وهي :
تجمعات: الهمالعة ، الخرافين،الملالحة ، الزاوية والعلاوين،  الغنيمات، أبو مسافر ، أبو قطيط وهو تجمع يتبع لقرية الجورة على التماس الجنوب شرقي مع قرية نجع شيبانة .

حيث تسعي جمعية الجورة ،  من خلال مكون الصحة والتعليم لتكوين وعي صحي لدي المواطنين في القري العائدة مع توفير أدوات الإسعافات الأولية اللازمة .

txt

وفد من التنمية المحلية يتابع دورة عمل المراكز التكنولوجية بـ شمال سيناء

______=======___

الشيخ زويد زيارة منزلية شنط إسعافات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

إجابة مفاجأة| أحمد سليمان يعلن موقف حسن شحاتة من تدريب الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

أخبار الرياضة.. الأهلي يقرر رحيل كهربا.. رابطة الأندية تحسم موقف الزمالك في البطولة العربية.. كابتن الأهلي ينضم للزمالك

ترشيحاتنا

عادل ونزيه.. جهاد جريشة يبشر جماهير الأهلي بحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

عاصفة ترابية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم وغدًا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

لن تصدق.. الذكاء الاصطناعي يبتكر أول مضاد حيوي يقضي على البكتريا القاتلة

الدولار يرتفع ويسجل ثالث مكسب أسبوعي وسط توقعات استمرار رفع الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

بـ 195 جنيها للكيلو| لحوم حية يوم السبت بهذه المنافذ.. التفاصيل والأماكن

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ