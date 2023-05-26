حيلهم بينهم.. أسرار لأول مرة من عمرو رمزي

أكد عمرو رمزي مقدم برنامج "حيلهم بينهم"، أن بعض من حلقاته من برنامجه الشهير رغم من مرور سنوات عليها تعدت مشاهدتها الـ 6 ملايين مشاهدة ومشاركات من الناس، مضيفا أنه في ذلك الوقت كان مخرجا في الفضائية المصرية بتوجيه من "سناء منصور"، وكان وقتها يريد التمثيل.



وقال عمرو رمزي خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، إن وقتها كان المخرج "طارق فهمي" عمل تجربة لبرنامج "حيلهم بينهم"، وقام بتصوير 3 حلقات وأرسلت تلك الحلقات للجهة المنتجة خارج مصر، وأعجبتهم شخصيته وطريقته .



وأضاف عمرو رمزي أن من أكثر الحلقات المضحكة له هي الحلقة المنتشرة للفنان "سامو زين"، حيث استغل رمزي عاطفة سامو زين واتهمه بأنه يخضع لعمليات تجميل لاستفزازه ودخوله في هيستيريا من الضحك، ومن أكثر الحلقات الغريبة هي حلقة شعبان عبد الرحيم لفتحه "المطواة" عليه من استفزاز رمزي له.

