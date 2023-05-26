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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: افتتاح مجمع الكوارتز يعكس اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الرائدة

افتتاح مجمع مصانع
افتتاح مجمع مصانع الكوارتز

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع  الكوارتز بالعين السخنة هو مؤشر لمدى اهتمام القيادة الرئاسية بتوطين الصناعات الرائدة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية .

وأضاف ماجد عبد العظيم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن افتتاح هذه المصانع يزيد من التصدير ، والاستغناء على استيراد المواد الأولية ، بالإضافة لخلق فرص عمل ، وتحقيق قفزة نوعية في التعدين .

وأردف ، أن الكوارتز موجود في الصخور النارية الموجودة في الجبال ، ومناطق ذات نوع معين من الرمال ، ويدخل في صناعة السيراميك ، والخلايا الضوئية ، وصناعة الالكترونيات . 

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الانفوجرافات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لأول مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية 438 ألف متر مربع من المعدن، تعظيمًا للاستفادة من حجم احتياطي مصر من خام الكوارتز، الذي يصل إلى نحو 3.5 ملايين طن بنسبة نقاوة تصل إلى 99%، وهو ما يجعل مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في تلك الصناعة.

 

برنامج هذا الصباح الدكتور ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي مصانع الكوارتز السيسي

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