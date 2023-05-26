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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور جماهيري كبير.. افتتاح عرض سيدتي أنا بحضور خالد جلال

مسرحية سيدتي أنا
مسرحية سيدتي أنا

افتتح مساء أمس الخميس فريق عمل مسرحية سيدتي أنا أولى عروض المسرحية وسط حضور عدد كبير من الجماهير والصحفيين والنقاد.

 

أهم الحضور

مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 


وحرص على حضور العرض الأول من المسرحية المخرج خالد جلال القائم بأعمال البيت الفني للمسرح ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، بالإضافة إلى الفنان إيهاب فهمي المدير السابق للمسرح، كما حضر أيضا والدة الفنانة داليا البحيري وعدد كبير من الجمهور والنقاد والصحفيين.
 

بداية العرض

وبدأ العرض فى تمام الساعة التاسعة مساء بالسلام الوطني وبعدها تم تقديم المسرحية والتى امتدت لثلاث ساعات متواصلة.

 

مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 

بروفات مسرحية سيدتي أنا 

وبدأ الكاتب محسن رزق بصحبة داليا البحيري ونضال الشافعي بطلا العرض فى عمل  البروفات الخاصة بالمسرحية المأخوذة عن رواية بجماليون منذ ما يقرب من ثمانية أشهر   ونظرا لإنشغال نضال الشافعي وداليا البحيري بتصوير أعمالهم الفترة الماضية توقفت البروفات لفترة وتحديدا شهر رمضان الماضي حيث كان نضال الشافعي يصور مسلسله الأخير رسالة الإمام ولم يستطع عمل بروفات المسرحية.

وبدأ فريق عمل المسرحية فى عمل البروفات بشكل منتظم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي، حيث يتواجد كل من نضال الشافعي وداليا البحيري ومحسن رزق وأيمن الشيوي مدير المسرح القومي بشكل يومي داخل المسرح للوقوف على التفاصيل النهاية قبل بدء عرض المسرحية بشكل رسمي.

أول عمل يجمع نضال الشافعي بداليا البحيري من 10 سنوات


ويعتبر هذا العمل هو الأول الذى يجمع بين داليا البحيري ونضال الشافعي، حيث كان هناك عمل من المفترض أن يجمع هذا الثنائى منذ 10 سنوات إلا أنه لم يكتمل وهو ما أوضحته داليا البحيري فى تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 

مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتي أنا 


وكتبت داليا البحيري على صفحتها: “من 10 سنين تقريبا كنا حنشتغل مع بعض أو بدأنا فعلا تصوير عمل وما اتكتبلوش انه يكمل …وفي واحد من المشاهد وانت بتمثل انا نسيت اني معاك في المشهد وابتديت اتفرج عليك واتأثرت وزعلت جدا إن العمل ده ماكملش”.

وتابعت: “بس يشاء ربنا اننا نلتقي علي خشبة المسرح القومي…أنا بجد محظوظة جدا جدا جدا إن إنت بطل الرواية …شكرا يا نضال إنك محابي عليا انا مسنودة بيك يا صاحبي”.

وأضافت: "أنت فعلا من أكبر مكاسبي في المسرحية دي…بس والنبي خف ايدك في الضرب شوية عشان انت من كتر ما بتندمج في الدور …أنا ازرقيت انتظروا غول التمثيل والسكر كله نضال الشافعي".

 

فريق عمل المسرحية

مسرحية سيدتي أنا بطولة نضال الشافعي وداليا البحيري ومن تأليف وإخراج محسن رزق وألحان محمود طلعت أما الديكور لحمدي عطية والملابس لمروة عودة وجرافيك جون بهاء وتصميم الإستعراضات لمصطفى حجاج.

مسرحية سيدتي أنا 
مسرحية سيدتى أنا خالد جلال المخرج خالد جلال داليا البحيري نضال الشافعي ايهاب فهمي

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