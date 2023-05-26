محمد البهواشي: اقتصادية قناة السويس حريصة على ترويج الفرص الاستثمارية.. فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، تعليقا على لقاء وفد " اقتصادية قناة السويس " بـ 5 شركات في مدينة هانجتشو الصينية، إن اقتصادية قناة السويس حريصة على ترويج المميزات الاقتصادية التي تتميز بها قناة السويس، متابعا: "الفرص الاستثمارية الموجودة بمنطقة الاقتصادية أصبحت واعدة".

وتابع الدكتور محمد البهواشي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن تحديث المنطقة الاقتصادية ساعدها على استيعاب الصناعات المتطورة، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لم تكن لتتم إذا ما كانت هناك حسن معاملة للمستثمرين، وقيادة رشيدة.

وأردف ، أن هناك منصعا جديدا سيتم إنشاؤه بالقنطرة ، سيتيح فرص لتشغيل الشباب في هذه المنطقة .