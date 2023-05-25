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‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

ميرنا عادل مراسلة
ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز من الإسماعيلية

قالت ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز من الإسماعيلية، ان حركة الملاحة الآن انتظمت سواء في قناة السويس الجديدة أو في قناة السويس الأولى ولا يوجد ما يعرقل حركة الملاحة والسفن تسير بشكل طبيعي.

 

وتابعت ميرنا عادل خلال لقائها في فضائية "اكسترا نيوز"، أن ذلك بعد التصرف القوي الذي قامت به هيئة قناة السويس كعادتها في كل مرة تحدث هذه المشاكل الطارئة تتحرك على الفور هيئة قناة السويس بالتعامل الفوري، وهذا الأمر كان بسبب سفينة من هونج كونج قادمة من السعودية متجهة إلى مصر وهي سفينة كبيرة طولها 190 متر وعرضها 32 متر وبها حمولة 34 الف طن.

 

حركة الملاحة تعود لطبيعتها

 

وأضافت أن السفينة تعطلت بسبب عطل في محركاتها وفور حدوث هذا العطل تحركت هيئة قناة السويس بثلاث قاطرات بقوة شد 75 طن وتم تحريك هذه السفينة لتذهب لإصلاحها و حركة الملاحة عادت إلى حالتها الطبيعية.

قناة السويس السفن حركة الملاحة هونج كونج السعودية

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