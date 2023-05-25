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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأثير إيجابي .. قناة السويس المستفيد الأول من الجفاف الشديد في بنما

قناة السويس
قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إنه يرجح أن يكون لزيادة حدة الجفاف في قناة بنما تأثير إيجابي على نشاط قناة السويس، وإن لم يترجم حتى الآن نموّاً ملحوظاً بحركة الملاحة في القناة.

وقال ربيع لـ”اقتصاد الشرق”، على هامش منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إنه "في حال زادت حدة الجفاف في قناة بنما، فالسفن ذات العمق الكبير ستتجه لقناة السويس وهذا سيكون تأثيره إيجابياً بالتأكيد".

ولم يحدد رئيس هيئة قناة السويس، العوائد الإضافية المحتملة.

وأشار إلى أن قناة السويس من المتوقع أن تصل إيراداتها هذا العام إلى 8.8 مليار دولار بزيادة 10% عن العام الماضي.

وأجبر الجفاف الشديد الذي ضرب قناة بنما بعض سفن الحاويات على تخفيف حمولتها، فضلاً عن دفع رسوم أعلى، مع توقع زيادة أُخرى في تكلفة شحن البضائع عبر القناة هذا الصيف، في حال تفاقم الجفاف.

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وبدأت السفن الكبيرة العابرة للقناة الرابطة بين المحيطين الهادي والأطلسي تقليل الجزء الغاطس من بدنها في الماء، عن طريق تقليص حمولتها اعتباراً من أمس 24 مايو، على أن يلي ذلك خفض آخر بدءاً من 29 مايو.

كما أعلنت شركات كبرى في مجال الشحن البحري رسوماً إضافية على البضائع المشحونة عبر ذلك الممر المائي من أول يونيو على خلفية القيود التي فرضتها إدارة القناة.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تأخير السلع المنقولة عبر قناة بنما وزيادة تكاليف شحنها. ويمر بالقناة 5% من التجارة البحرية العالمية سنوياً.

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