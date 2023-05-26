حاول التخلص من حياته بحبة الغلة.. التحفظ على شاب بمستشفى في الشرقية

أقدم شاب يبلغ من العمر 30 عاما علي التخلص من حياتة عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة داخل منزل اسرته بعزبة رجب التابعة لقرية المزارقة بمركز فاقوس وتم نقله الي مستشفي فاقوس وحجزة بالعناية المركزة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "محمد ا ح ر" 30 سنة مقيم عزبة رجب التابعة لدائرة مركز فاقوس مصابا باضطراب بدرجة الوعي وتم حجزة بالعناية المركزة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر إقدامه علي التخلص من حياتة عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة داخل منزل اسرته بعزبة رجب التابعة لقرية المزارقة بمركز فاقوس وتم نقله الي مستشفي فاقوس وحجزة بالعناية المركزة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.