كابتن مصر.. نجم النادي الأهلي يحتفل بعيد ميلاد سيد معوض

احتفل محمد مجدي أفشة، لاعب نادي الأهلي، بعيد ميلاد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر أفشة صورة برفقه سيد معوض، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق كاتبًا: “كل سنة وانت طيب يا كابتن مصر يا حبيبي”.

علي جانب اخر، فجر محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية محلل برنامج "البريمو" مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لدى معلومة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي غير مقتنع بالثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة فنياً ولا يفضل الاعتماد عليهما بشكل أساسي في تشكيل القلعة الحمراء".