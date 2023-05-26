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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مبادرة أنت مش لوحدك تستضيف براعم دار البسمة بمتحف مختار الأحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف مبادرة "أنت مش لوحدك" 20 طفلاً من أطفال دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وذلك يوم الأحد القادم 28 مايو في يوم فني ترفيهي يبدأ في حدود العاشرة صباحاً ويستمر حتى الثالثة عصراً في رحاب متحف محمود مختار وحديقته الثقافية.


تجدر الإشارة إلى أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش كان قد تبنى تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية لفئات خاصة من الأطفال والنشء مثل مرضى السرطان وذوي الهمم والأيتام وغيرها، وقد انطلقت أول نسخة من المبادرة في يناير الماضي، وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين. 

وأعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي تحت إشراف الفنان أيمن هلال برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال من المرحلة العمرية ابتدائي وإعدادي يتضمن ورشة رسم بعنوان "أنا والألوان" إلى جانب عرض لعرائس المابيت شو بعنوان "المهرج أبو الألوان الفنان" وفقرة فنية لفرقة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلاً عن إهداء الأطفال هدايا رمزية يساهم بها أفراد وشركات من المجتمع المدني لإدخال البهجة على نفوسهم.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مبادرة أنت مش لوحدك أطفال دار البسمة ذوي الاحتياجات الخاصة محمود مختار الفنان الدكتور وليد قانوش

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