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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تكرم ضمن الدول الأكثر إسهاما في حفظ السلام والأمن الدوليين

صدى البلد

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك اعتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته اليوم الأمم المتحدة بنيويورك لتخليد دور حفظة السلام، تزامناً مع الذكرى الـ ٧٥ لعمليات حفظ السلام الأممية.

وأشار المندوب الدائم لمصر إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص لمصر على دورها الأساسي وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من ٣٠ ألف مصري على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة في عملية حفظ السلام بالكونغو ١٩٦٠، حيث جاء الاحتفال والميدالية التي تلقتها مصر اليوم لتوفر فرصة لتجديد التزام مصر بمواصلة العطاء والاسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام، امتداداً للتضحيات النبيلة التي قدمتها القوات العسكرية والشرطية المصرية وهم يؤدون واجبهم المشرف من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

وتعد مصر من مؤسسي المنظومة الأممية لحفظ السلام منذ أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، حيث تعتز مصر بكونها حالياً سادس أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحرصها الدائم على دعم المكونات العسكرية والشرطية والمدنية بتوفير أفضل الكوادر المصرية التي تساهم في إعلاء السلام تحت راية الأمم المتحدة.

وقد تلقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والمستشار العسكري بالبعثة العميد وليد نبيل التهاني على تكريم مصر، خلال الاحتفالية بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة ووكيل السكرتير العام لحفظ السلام ووكيل السكرتير العام للدعم العملياتي، والمندوبين الدائمين والمستشارين العسكريين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

الاحتفال السنوي أسامة عبد الخالق السفير أسامة عبد الخالق القوات العسكرية العسكريين المعتمدين

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