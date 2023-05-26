سوريا.. انفجار عبوة ناسفة بريف درعا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسوريا بأن عبوة ناسفة انفجرت اليوم، بسيارة مدنية تعود ملكيتها لمواطن، من أهالي مدينة طفس بريف درعا الغربي، زرعها مسلحون مجهولون، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري الي ان حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير ، وفقاً لتوثيقات المرصد 212 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 160 شخص، هم: 62 مدنيا بينهم 3 سيدات وطفلين وفتى، وقاضي في محكمة، و15 من المتهمين بترويج المخدرات و69 من القوات السورية والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها وكذا 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها و 6 من عناصر تنظيم “داعيش الإرهابي ”.



