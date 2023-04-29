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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: الضربات الإسرائيلية على حمص استهدفت مستودعا لحزب الله

أرشيفية
أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عن الضربات الإسرائيلية التي شنها الطيران على مدينة حمص قبل ساعات استهدفت مستودع ذخيرة تابع لجماعة حزب الله اللبنانية.

وأوضح المرصد أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت المستودع الواقع في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، وسمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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وكانت وسائل إعلام رسمية سورية أفادت في ساعة مبكرة من صباح السبت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة 00:50 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وتابع: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

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