شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

سخر العديد من رواد السوشيال ميديا من ملابس الفنان أحمد سعد خلال حفله في جدة.

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وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيشيرت أحمد سعد والذي كان شفاف و مخرم بفستان الفنانة رانيا يوسف والذي لقت فيه انتقادات لاذعة من قبل.

فيما لقى جمهور أحمد سعد صدمة بعد ارتدائه حلق خلال حفله في جدة .

تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة مساء أمس.



لافت أحمد سعد الانظار في الحفل بإطلالة غريبة و غير تقليدية كما وصفها البعض، حيث ارتدى قميص أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.