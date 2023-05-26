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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

صدى البلد

سخر العديد من رواد السوشيال ميديا من ملابس الفنان أحمد سعد خلال حفله في جدة.

شاهد الفيديو:

 

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تيشيرت أحمد سعد والذي كان شفاف و مخرم  بفستان الفنانة رانيا يوسف والذي لقت فيه انتقادات لاذعة من قبل.

فيما لقى جمهور أحمد سعد صدمة بعد ارتدائه حلق خلال حفله في جدة .

تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة مساء أمس.


لافت أحمد سعد الانظار في الحفل بإطلالة غريبة و غير تقليدية كما وصفها البعض، حيث ارتدى قميص أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.

شاهد الفيديو:

 

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