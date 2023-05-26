نجحت في مباراة صن داونز.. حيلة مغربية في نهائي أفريقيا بين الأهلى والوداد

مباراة الأهلى والوداد.. يسعى الفريق المغربي إلى تنفيذ مخططه لحسم نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، خاصة في ظل صعوبة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ونجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والـ16 في تاريخه عقب الفوز على الترجي بنتيجة 3-0 ذهابا و1-0 إيابا.

فيما أقصى الوداد المغربي نظيره صن داونز من دور نصف النهائي بتعادلهما سلبيًا ذهابًا و2-2 إيابًا.

هذه المواجهة تعد الثانية للفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق والتقى الأهلى والوداد في نهائي أفريقيا 2022، والذي حسمه الفريق المغربي لصالحه بهدفي زهير المترجي.

موعد مباراة الأهلى والوداد

ويستضيف الأهلى نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي، 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم "2022-2023"، بينما تقرر أن تكون مواجهة العودة يوم 11 من الشهر ذاته بالمغرب.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مباراة الأهلى والوداد ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بدلًا من الساعة العاشرة مساء كما كان مقررًا من قبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس نهائي دوري الأبطال، باعتبارها الناقل الحصري لبطولات أفريقيا.

مخطط الوداد لحسم نهائي أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مفاجأة قرار تاريخي غير مسبوق اتخذه نادي الوداد، لتحفيز لاعبيه على الفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب القاري.

وبحسب موقع «le360 sport» فإن سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم فاجأ لاعبيه، ووعدهم بمنحة مالية غير مسبوقة في حال نجحوا في الإطاحة بالأهلي، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتكرار حصد اللقب على حسابه بعد نسختي 2017 و2022.

الناصري وعد لاعبي الفريق بتسليم 18 مليون سنتيم لكل لاعب، في حال الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما قدم مكافأة تبلغ 6 ملايين سنتيم لكل لاعب، بعد تجاوز عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

بدوره كشف البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن نقطة ضعف فريقه، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سفين فاندنبروك في تصريحات أبرزها موقع "مارس إكسبريس" المغربي:" الوداد يعاني من أزمة على مستوى استغلال الفرص السانحة للتسجيل.. يجب علينا العمل لعلاج هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".