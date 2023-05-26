أفضل من صفقة إمام عاشور.. الأهلي يخطف نجم فيوتشر محمد رضا بوبو

أذاعت فضائية العربية تقريرا جاء من خلاله صفقة جديدة أنهاها النادي الأهلي بالتوقيع مع نجم فيوتشر محمد رضا بوبو، طبقا لما أعلنه الإعلامي مهيب عبد الهادي.

نجم الأهلي السابق علاء ميهوب، أكد أن صفقة "بوبو"تعد غاية في الأهمية للنادي الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادى، عن اقتراب النادي الأهلي بقوة في صفقة لاعب فيوتشر، محمد رضا بوبو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة إمام عاشور".

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك تصريح علي لسان علاء ميهوب: أخيرا " بوبو " في الأهلي.. أفضل بكثير من صفقة إمام عاشور".