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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر عصر يعلق على خروجه من بطولة العالم لتنس الطاولة

عمر عصر
عمر عصر

علَّق عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة علي خروجه من بطولة العالم 2023 المقامة حاليا في جنوب إفريقيا؛ بعد الخسارة بنتيجة 4 أشواط دون رد، أمام بطل العالم والمصنف الأول عالميا، الصيني «فان تشيندونج».

وكتب “عمر عصر” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحمد لله قدمت أقصي جهد عندي، وسعيد بمستواي طوال البطولة".

وأضاف: "وأنا بلعب باسم مصر، بحاول دايما أطلَّع كل اللي عندي، بإذن الله هي بداية خير لميدالية أولمبية، شكرا على دعمكم وكل رسائل الحب والدعوات طوال البطولة".

مشوار عمر عصر 

وكان عمر عصر قد حقق الفوز على الكولومبي ألبيرتو مينو بنتيجة 4-3  في دور 128 ثم الفوز على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنتيجة 4-2 في دور الـ 64.

وواصل عمر عصر انتصاراته وأدائه المبهر بالفوز على السويدي  “ترولس مورجارد” بنتيجة 4-2 في دور الـ 32، ثم الفوز على الكرواتي “توميسلاف بوكار” بنتيجة 4 أشواط مقابل لا شيء في دور الـ 16 .

جدير بالذكر أن "تشيندونج" حقق فضية أولمبياد طوكيو 2020، كما توج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2021. 

عمر عصر منتخب مصر لتنس الطاولة بطولة العالم

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