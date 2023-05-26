الفراخ البيضاء رخصت .. أسعار الدواجن بالأسواق | فيديو

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 26 مايو، مقارنة بالاسبوع الماضي، وانتعشت حركة البيع والشراء.

ورصدت عدسة صدى البلد، بالبث المباشر، آخر أسعار الدواجن من احد أسواق مدينة القناطر الخيرية.

وقال البائع، إن كيلو الفراخ البيضاء بـ ٦٨ جنيه، بعدما كان الكيلو يسجل ٧٥ جنيه، وكيلو الفراخ البلدي بـ ٨٠ جنيه.

وتابع أن سعر كيلو الوراك بـ ٨١ جنيه، والبانيه بـ ١٥٥ جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً على الشراء بعد تراجع الأسعار للكيلو ما بين الـ ٤ و٥ جنيهات.

https://fb.watch/kMD12IHJD4/?mibextid=v7YzmG