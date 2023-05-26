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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفراخ البيضاء رخصت .. أسعار الدواجن بالأسواق | فيديو

صدى البلد

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 26 مايو، مقارنة بالاسبوع الماضي، وانتعشت حركة البيع والشراء.

ورصدت عدسة صدى البلد، بالبث المباشر، آخر أسعار الدواجن من احد أسواق مدينة القناطر الخيرية.

وقال البائع، إن كيلو الفراخ البيضاء بـ ٦٨ جنيه، بعدما كان الكيلو يسجل ٧٥ جنيه، وكيلو الفراخ البلدي بـ ٨٠ جنيه. 

وتابع أن سعر كيلو الوراك بـ ٨١ جنيه، والبانيه بـ ١٥٥ جنيه للكيلو. 

وأشار إلى أن هناك إقبالاً على الشراء بعد تراجع الأسعار للكيلو ما بين الـ ٤ و٥ جنيهات. 

https://fb.watch/kMD12IHJD4/?mibextid=v7YzmG

 

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