كوثر مصطفى : أتمنى إنشاء مسرح للقصيدة الشعرية

قالت الشاعرة كوثر مصطفى، إن من أكثر الأشياء التي تأثرت بها في كتاباتها معاناة الناس، مضيفة أقرأ هذه المعاناة جيدا وأحول تفاصيلها إلى شعر أقوم بإلقائه في شكل درامي مثير.

وأوضحت كوثر خلال لقاء لها مع الإعلامية "إيمان أبوطالب"، في برنامجها "بالخط العريض"، على شاشة قناة "الحياة"، أن الدكتور محمود العزب زوج شقيقتي هو السبب في تعلمها الشعر، متابعة، تمنيت أن أكون روائية ولكن هذا لم يحدث، ونعيش في زمن الرواية كما أن جمهور الشعر يقل بشكل كبير للغاية.

إنشاء مسرح للقصيدة الشعرية



وأضافت أتمنى إنشاء مسرح للقصيدة الشعرية خاصة بعد نجاح مسرحيتها "مخدة الكحل" والتي حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.