مؤلفة أغاني محمد منير: حفل زفافي تحول لندوة وأحد أزواجي غار مني

قالت الشاعرة كوثر مصطفى، إنها تحب العزلة، مضيفة أن أهلها مستائين منها لأنها بعيدة عنهم.

وأضافت خلال لقلائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة أن حفل زفافها تحول لندوة وملتقى للشعر بعد أن حضره مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء وفي نهاية العرس تحولت القاعة إلى ساحة كبيرة لإلقاء الشعر والنصوص الأدبية.



وأضافت أن أحد أزواجها شعر بالغيرة من نجاحاتها، متابعة: "كتبت أغنية العالي عالي يابا لمنير وأنا في المستشفى".

أفضل ما كتبت لمنير





ونوهت بأن أغاني "حط الدبلة وحط الساعة وعلي صوتك بالغنا" من أفضل ما كتبت لـ محمد منير، مستدركة: “أنا احترمت قراره عندما بحث عن مؤلفين جدد لأغنياته”.