زعلانة من أكرم حسني| كوثر مصطفى تكشف سر حزنها بسبب أغنية علّي صوتك

قالت الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفى والملقبة بشاعرة الكينج محمد منير، إن مصر تشهد الآن حربا ضروس ضد هويتها.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن مطربي الراب والمهرجانات لا يمتلكون أدواتهم ومنتجهم رديء، وأوضحت أن أغاني المهرجانات تحتوي على جمل ليس لها معنى وذات صياغة رديئة.

الفنان أكرم حسني

وأضافت: "زعلانة من أكرم حسني علشان حول أغنية علي صوتك بالغنا إلى نكتة رديئة"، متابعة أتمنى إنشاء مسرح للقصيدة الشعرية خاصة بعد نجاح مسرحيتها "مخدة الكحل" والتي حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.