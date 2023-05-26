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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع: الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى تشريعيات

الدكتور سعيد الصادق
الدكتور سعيد الصادق أستاذ علم الاجتماع السياسي

‏قال الدكتور سعيد الصادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن التكنولوجيا ستظل تتقدم بسرعة كبيرة جدا وستفيد البشرية في كل شيء في الطب والاقتصاد والتعليم وهي شيء مهم جدا.

 

وتابع سعيد الصادق خلال برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لكي نحكم إطار هذا التطور السريع لا نحتاج إلى تشريعات نحن نحتاج إلى التوعية سواء توعية تعليمية أو توعية إعلامية ونحن الآن في عصر التكنولوجيا ويجب الإنترنت يكون أسرع ويكون بلا حدود في استخدامه ومفتوح للجميع والإنترنت احد وسائل التعليم ومصر قامت بعمل بنك المعرفة المصري وهذا شيء رائع جدا و تجربة هامة ومفيدة.

 

إنترنت بلا حدود

 

وأضاف أنه في بعض الدول المتقدمة الإنترنت مفتوح للشعب كله بلا حدود والأمر لا يقتصر على الطلبة فقط ولازم نسهل وصول الإنترنت لكل الناس، وبالنسبة للأطفال أو الأعمار الصغيرة لا يوجد مشكلة في استخدام الإنترنت ولكن يكون بأوقات محددة وعدد ساعات قليل.

التكنولوجيا الدكتور سعيد الصادق رانيا هاشم علم الاجتماع انترنت

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