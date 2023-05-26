خبير تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعي موجود في الأسلحة بشكل مرعب

أكد محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي ليس شيء جديد وهو يصطنع شيء غير موجود، والذكاء الاصطناعي بدأ في الخمسينيات، ووصل لمرحلة ثبات بعد الخمسينيات لعدم وجود قدرة للأجهزة التكنولوجيا للتعامل مع الأحداث.

وأوضح "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن 99% من الاختراعات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي عسكرية، حيث إن الداعم لهذا التطور الكبير هي المؤسسات العسكرية، والذكاء الاصطناعي موجود في الأسلحة بشكل مرعب، والمؤسسات العسكرية داعمه.

الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن صناعة السينما من الصناعات التي يغيرها الذكاء الاصطناعي حاليًا، مشددًا على أن هناك تحديثات على برامج تعديل الصور والفيديوهات من خلال الذكاء الاصطناعي وهو التعديل الفوري للصور، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بها مشاكل وسلبيات وبها بعض الانحياز، ولابد أن يتم التعامل معه على أنه ليس كافة نتائج دقيقة.