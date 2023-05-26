بيراميدز يكشف حقيقة حصوله على توقيع نجم الزمالك

كشفت تقارير إماراتية، عن حقيقة حصول نادي بيراميدز، على توقيع سيف فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك.



وينتهي عقد سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل إلى أي فريق في صفقة مجانية.

حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز



ووفقًا لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية، من خلال مصادرها، فإن بيراميدز نفى حصوله على توقيع سيف جعفر لاعب الزمالك مؤكدًا عدم صحة ما تردد عن وجود جلسات خاصة مع اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن الموسم مازال مستمرًا والفريق ينافس على لقب الدوري المصري الممتاز هذا العام.



وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى حصول نادي بيراميدز على توقيع لاعب الزمالك خلال الأيام الماضية.



يُذكر أن ملكية نادي بيراميدز تعود إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.