رمضان السيد: كولر سيطر على فكر اللاعبين داخل الأهلي

أشاد رمضان السيد نجم الأهلي السابق بـ مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر سيطر على كل شئ في الأهلي ليس غرفة الملابس فقط، بل سيطر على فكر اللاعبين".

وأضاف: "نتائج الأهلي مع كولر ناتجة عن سيطرته على كل شئ في الأهلي من خلال فكر اللاعبين وغرفة الملابس والمنظومة الدفاعية ليست فقط هي التي تغيرت مع كولر ولكن المنظومة الهجومية أيضا".

واختتم: "في مباراة إنبي الماضية الأهلي لعب مثل برشلونة، من خلال الاعتماد على طريقة اللعب التي تشبه طريقة لعب برشلونة من خلال التمريرات الكثيرة".