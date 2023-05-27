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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام إسماعيل: نفسي أقلد الزعيم عادل إمام وأسافر كل محافظات مصر|فيديو

عادل أمام
عادل أمام

أكد الفنان هشام إسماعيل، أنه يتمنى تقليد الزعيم عادل إمام، في السفر إلى محافظات الصعيد، وتقديم المسرحيات مثلما فعل الزعيم، وسافر إلى أسيوط، مما زاد من تعلق أهل الصعيد بالفن.


وأضاف الفنان هشام إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض يعتقد ان الأعمال التي تقدم على مسرح الدولة تقليدية أو روائية مملة، ولكن الأعمال المسرحية مختلفة، وبها مزايا مختلفة.

توقف مسلسل الكبير


وتابع: توقف مسلسل الكبير بعد الجزء السادس كان بمثابة «نعمة» في مستقبله الدرامي، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية، وساعدته على الخروج من دور فزاع، مشيرًا إلى أنه المحتمل أن يقوم إنتاج مسلسل كرتوني يمثل شخصية «فزاع» وموجه للأطفال.


وأوضح هشام إسماعيل، أنه لم يتم حسم القرار حول عمل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي للمشاركة في موسم رمضان الدرامي 2024، موضحًا أن الأمر يتوقف على قوة السيناريو الذي سيتم كتابته من أجل المشاركة في المارثون الدرامي الرمضاني.

الإعلامية شيرين سليمان الأعمال المسرحية الأعمال الدرامية الفنان هشام إسماعيل المارثون الدرامي الرمضاني تقليد الزعيم عادل إمام

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