هشام إسماعيل: بعض النجوم يشنون حملات ضد آخرين

قال النجم هشام إسماعيل،أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة دعائية، يستخدمها العديد من النجوم في ضرب أو شن حملات ممنهجة ضد بعض الفنانين.

وقال هشام إسماعيل خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبرقناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن الفنانة رحمة أحمد كانت عرضة لهذه الحملات خلال رمضان 2023.

وتابع: النقد الفني لا عيب فيه، ولكن النقد «الكوبي بيست» من خلال السوشيال ميديا ليس معيارا لتقييم الفنان، أو لدوره.

الأعمال الكرتونية

وأشاد بفكرة مسلسل كنوز يحيي، ولكن هناك تقصير في الأعمال الكرتونية للأطفال، واتمنى إنتاج بعض الأعمال الكرتونية الموجهة للأطفال، ولدي العديد من الأفكار.

وأضاف أنه يتمنى أن يسافر لجميع محافظات مصر ويعرض الأعمال المسرحية، مثلما فعل الزعيم عادل إمام عندما سافر إلى أسيوط وجعل أهل الصعيد يحبون الفن والدراما.