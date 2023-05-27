جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة جديده لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت جوري بكر بإطلالة جذابة وملفتة مرتدية فستان ناعم بالون الوردي الذي كشف عن جمالها ومن الناحيه الجماليهاعتمدات في المكياج على الألون الترابية وأحمر الشفاه بالون البني وتسريحة شعر منسدل على أكتافها.

وأثارت الفنانة جوري بكر، الشهيرة بشخصية "وداد" من مسلسل “جعفر العمدة”، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها.

وقالت جوري بكر، فى أحد التصريحات الصحفية: “شخصية وداد اعتذرت عنها النجمة هيدى كرم وتم اختياري”.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش،وبيومي فؤاد، وفريدة سيف النصر، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وجورى بكر، وطارق النهرى، ومجدىبدر، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الله، ولمى كتكت، وإحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فىالسيناريو والحوار مهاب طارق.