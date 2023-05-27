عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة لها.. شاهد

جوري بكر
جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة جديده لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت جوري بكر بإطلالة جذابة وملفتة مرتدية فستان ناعم بالون الوردي الذي كشف عن جمالها ومن الناحيه الجماليهاعتمدات في المكياج على الألون الترابية وأحمر الشفاه بالون البني وتسريحة شعر منسدل على أكتافها.

وأثارت الفنانة جوري بكر، الشهيرة بشخصية "وداد" من مسلسل “جعفر العمدة”، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها.

وقالت جوري بكر، فى أحد التصريحات الصحفية: “شخصية وداد اعتذرت عنها النجمة هيدى كرم وتم اختياري”.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش،وبيومي فؤاد، وفريدة سيف النصر، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وجورى بكر، وطارق النهرى، ومجدىبدر، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الله، ولمى كتكت، وإحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فىالسيناريو والحوار مهاب طارق.

“جعفر العمدة احمد داش السوشيال ميديا الفنانة جوري بكر إيمان العاصي بيومي فؤاد هالة صدقي هيدي كرم فريدة سيف النصر محمد رمضان وزينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بايدن بشأن مباحثات سقف الدين مع مكارثي

صنع الفارق .. تعليق نجم الأهلي السابق على أداء اللاعبين مع كولر

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Y بقوة شحن 44 وات

دعاء مستجاب في قيام الليل.. يقضي الحوائج

زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات.. ووزير المالية ينفي فرض رسوم على السلع المعمرة والمياه الغازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

بعد إصابة الفنان أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ