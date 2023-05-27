عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب تمضي ببطء بعد تمديدها

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود في وقت الحرب لم يستأنف العمل بصورة كاملة بعد، وذلك منذ أن توقف قبل قرار روسيا بالموافقة على تمديده الأسبوع الماضي.

وتأتي مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو/ تموز، بين روسيا وأوكرانيا، ضمن المساعي الرامية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

3 موانئ

وتتضمن المبادرة 3 موانئ أوكرانية، لكن الأمم المتحدة قالت إنه لم تحصل أي سفينة على تصريح بالإبحار صوب ميناء بيفديني الأوكراني منذ 29 أبريل.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إنها وتركيا "تعملان عن قرب مع باقي الأطراف بهدف استئناف العمليات بصورة كاملة... وإزالة جميع العوائق التي تعرقل العملياتـ، وتحد من نطاق المبادرة".

واتهمت أوكرانيا روسيا، يوم الثلاثاء، بإخراج ميناء بيفديني عمليًا من المبادرة في الوقت الذي تشكو فيه روسيا من عدم قدرتها على تصدير الأمونيا عبر خط أنابيب إلى بيفديني بموجب الاتفاق.

بعد تهديدات روسيا بإنهاء اتفاق الحبوب.. الصين تعلق

روسيا تطالب بحلول بديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الاتفاق يشمل أيضًا صادرات الأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، لكن "لا توجد مثل هذه الصادرات حتى الآن".

وبموجب المبادرة، يعطي مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يتكون من مسؤولين من أوكرانيا، وروسيا، وتركيا، والأمم المتحدة، الإذن للسفن بالإبحار ويجري عمليات تفتيش لها قبل أن تتوجه إلى موانئ أوكرانيا وبعد الخروج منها.

وقالت الأمم المتحدة إن المركز لم يسجل أي سفن جديدة، الخميس، لكن جرى الاتفاق على تسجيل سفينتين، الجمعة، مشيرة إلى وجود 13 سفينة يجري تحميلها حاليًا في الموانئ الأوكرانية 6 منها في ميناء تشورنومورسك، و7 في ميناء أوديسا.

البحر الأسود الحبوب الحبوب الأوكرانية أزمة الحبوب الأوكرانية اتفاق الحبوب الأوكرانية اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

كولر معلم.. بركات : الأهلي أفضل نادي في مصر لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بعد تهديدات روسيا بإنهاء اتفاق الحبوب.. الصين تعلق

روسيا تطالب بحلول بديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

ترشيحاتنا

أفلام سينما تعرض حاليا.. شوجر دادي فى الصدارة ويوم 13 ورهبة يلاحقونه

حكم الإكثار من ذكر الله بأعداد.. وهل يستغفر النبي للمسلمين بعد رحيله؟

خبيرة تفصح عن رياضة غير متوقعة سر رشاقة أميرة ويلز.. ما القصة؟

علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي قوية.. وزيرة الهجرة توجه رسائل هامة وتكشف تفاصيل اللقاء مع السفير الألماني

جمال الكشكي: ملف التعليم يلقي اهتماما كبيرا بجلسات الحوار الوطني

تسويقه مهم.. محمد بركات يفجر مفاجأة بشأن قرار رحيل نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد فاتن حمامة.. تزوجت 3 مرات وأم كلثوم أقنعتها بالعودة لمصر

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ