بعد تهديدات روسيا بإنهاء اتفاق الحبوب.. الصين تعلق

أعربت الخارجية الصينية اليوم الجمعة، عن أملها في أن يتم تنفيذ اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود بطريقة متوازنة وشاملة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج اليوم الجمعة، إن بكين ترغب في التعاون بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وأشارت روسيا يوم الخميس إلى أنه إذا لم يتم تلبية مطالبها بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة، فلن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير نفس المنتجات من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد 17 يوليو.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس الخميس إنه "إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل ’المنهجية’ الأخرى التي تعيق صادراتنا الزراعية، فإن ’مبادرة البحر الأسود’ ستضطر أيضا إلى البحث عن بدائل".

واقترحت التصدير برا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.

وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة (سويفت) في يونيو بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال متحدث باسم الاتحاد إنه لا يفكر في إعادة ربط البنوك الروسية بسويفت.

وجدير بالذكر أن موسكو أصدرت نفس التهديد والمطالب في مارس، ثم وافقت الأسبوع الماضي على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما. وكان الاتفاق قد أبرم أولا في يوليو الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.