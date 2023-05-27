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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة تسجل 36| ارتفاع شديد فى درجات الحرارة اليوم

أرتفاع شديد فى درجات
أرتفاع شديد فى درجات الحرارة

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 27 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.
 

حالة الطقس اليوم


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم إنخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بمعدلات تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل، مائل للبرودة فى اخره على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:


العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 23
الإسكندرية 30 - 21
الإسماعيلية 36 - 22
الغردقة 37 -27
أسوان 42 - 29
سوهاج 39 - 25
المنيا 37 - 24

الطقس درجات الحرارة المتوقعة رشا مجدي القاهرة المحافظات مائل للحرارة الاسكندرية الغردقة أسوان

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