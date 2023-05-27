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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول دفعة جديدة من أطباء معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام - أرشيفية

وصل إلى مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة بالمجان.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق يضم كلا من الدكتور محمد عبد المنعم، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، والدكتور  محمد نوار، أخصائي القلب والأوعية الدموية، والدكتور فارس عبد العظيم، أخصائي القلب والأوعية الدموية.

 

بروتوكول التعاون

من جانبه، أكدت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل، استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

وأوضحت أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام.

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العريش مستشفي اطباء معهد القلب

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