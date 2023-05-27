عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

صدى البلد

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا، لمتابعة موقف مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بحضور الدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمتابعة، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمكتب الفني بالوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وتماشيا مع ما توليه الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي تساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تحديد أولويات إنجاز المشروعات طبقاً للاحتياجات والفرص المتاحة، مع وضع البدائل لحل جميع المشكلات التي قد تواجه أعمال التنفيذ لتفاديها قبل حدوثها، لمواكبة الخطة التي تتبناها الدولة للانتهاء من تنمية سيناء، اتساقاً مع الجهود التي بذلت في جميع المجالات، خاصة ما يتعلق بالأمن والأمان لسكان المحافظتين.

وشدد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أهمية وضع المنتج المحلى في أولويات الاختيارات لتجهيز المحطات، وتشجيع المصانع والشركات المحلية، طبقا لما توليه الدولة من اهتمام لفتح المجالات لفرص العمل، وتوفير الإنفاق من العملات الأجنبية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض ما يتعلق بالمشروعات التي يتم إنجازها من مصادر تمويل خارج الخطة الاستثمارية للدولة، وكيفية الاستفادة القصوى منها، خاصة ما يتعلق بالعملات الأجنبية، والاستفادة من الفائض منها في إنجاز المشروعات التي قد تبدو صغيرة الحجم، ولا تقل أهمية عن المشروعات السيادية، وتمت الإشارة لمشروعات الإحلال والتجديد ودعم الشبكات، والتنبيه على أهمية مشاركة الوزارة في دعم الجهات القائمة على تلك المشروعات بحل المشكلات والمعوقات المحتملة.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التي قامت الهيئة بإنجازها خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي الحالي، بجانب استعراض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمشروعات المقترحة والمخطط إنجازها على فترات وأسبقياتها طبقاً للاحتياجات لـ7 سنوات قادمة حتى عام 2030، حيث شدد الدكتور سيد إسماعيل، على الأخذ في الاعتبار أن تغطى هذه المشروعات احتياجات التعداد السكاني لسنة الهدف 2050 بدلا من 2030، كما وجه بالربط بين خطة التحلية ومشروعات الصرف الصحي، لاستيعاب التصرفات الزائدة نتيجة زيادة كمية المياه المحلاة.

وفى ختام الاجتماع، أثنى الدكتور سيد إسماعيل، على مستوى التنسيق والتعاون الجاري بين الجهات القائمة على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، في الفترة الأخيرة، وما تم تحقيقه من إنجازات بالمشروعات، وما تم من حله من مشكلات ومعوقات تم تلافيها، والتي نجمت عن فترات جائحة كورونا، مؤكداً استعداده وفريق العمل معه بالوزارة، للمشاركة في تذليل الصعوبات التي قد تواجه العمل، وتواصله الدائم والمستمر مع جميع جهات قطاع المرافق.
 

احتياجات اصم الجزار وزير الإسكان البنية الأساسية ا الاستثمارية الاستفادة القصوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

50 جنيها لمغادرة البلد و20 جنيها على الملاهي.. توضيحات حكومية للرسوم الجديدة| أرقام

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ