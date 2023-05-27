دعاء المطر.. كلمات مأثورة عن النبي تقضي دينك وتفتح لك الأبواب المغلقة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من هجمة وعودة شتوية، خاصة بعد الدخول في أجواء فصل الصيف وارتفاع الحرارة لعدة أيام، حيث عادت الهيئة العامة لـ الأرصاد لتحذر مجددا من الأمطار والرياح والعواصف الترابية، والتقلبات الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية.

دعاء المطر

-"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء المطر كما ورد عن النبي

كما وورد أيضا فى دعاء المطر: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

ماذا نقول عند الغيوم ؟

كان سيدنا رسول الله إذا غامت السماء، وتكاثرت السُّحُب، يرجو الله أن تكون سحب خير ورحمة، واستشعر قدرته على كونه وخلقه، وأشفق من نزول عذابٍ بأُمَّتِه؛ فإذا نزل المطر استبشر، وسُرّ، وذهب ما كان به.

فعَنْ السَّيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ، إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ -أي سحابة يَخالُ فيها المطر- ، أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ»: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} [الأحقاف: 24] الآيَةَ. [ أخرجه البخاري]



دعاء المطر يفتح الأبواب المغلقة

( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وأرحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا احتسب).

دعاء المطر لقضاء الدين

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته بعض الأدعية التي كانوا يرددونها في وقت الأزمات وعلمها علي بن أبي طالب لرجل جاءه يسأل عن حاجة لتسديد دينه، وهو متعثر في سداده، فقال له علي ألا أعلمك كلمات قالها لي رسول الله لسداد الدين ، قال بلى، قال: قل "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك"، فاحرص عليه في كل السجود في الصلاة وبعد الصلاة مباشرة، وبين الأذان والإقامة وفي وفي قيام الليل، فإن الله يحب العبد إذا ألح في الدعاء.



دعاء المطر لمن تحب

اللهم ثبت له يقينه، وارزقه حلال يكفيه.

اللهم ابعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه.

اللهم أنزل رحمتك ولطفك به مع كل قطرة مطر وأكرمه بعظيم غفرانك.

اللهم يسر طريقه، وسخر له الطيبين من خلقك، وأشرح صدره بذكرك.

دعاء المطر مكتوب

« يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».



دعاء المطر قصير

« اللهم انصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا واكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا».

« اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة».

« مُطِرْنَا بفَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِه، اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا».

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به). (اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا».