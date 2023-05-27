البطاطس تسبب الاكتئاب.. أخصائية تغذية تكشف خطورة وأضرار المقليات على الصحة

قالت الدكتورة هايدي إبراهيم أخصائية التغذية والنحافة ؛ إن الأطعمة المشبعة بالدهون تسبب الأرق والإكتئاب بالأضافة إلى شعور الشخص ب الخمول والصداع في فترة الإستيقاظ من النوم صباحا وذلك بسبب أن السعرات الحرارية تكون كبيرة جدا ممايؤدي إلى زيادة الوزن وعلى رأس هذه الأطعمة البطاطس المقلية .

أضافت هايدي إبراهيم خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد ؛ أن إدمان الأطعمة المقلية يبدأ من الصغر وذلك يسبب مجموعة من المخاطر أهمهم تعرض الجسم للسمنه المفرطة ووزيادة نسبة الكوليسترول في الدم وإرتفاع ضغط الدم بالأضافة إلى ضعف المناعة مما يساعد على الأصابة بالأمراض .

وأوضحت أن من الأفضل أن يعتاد الشخص على الأطعمة الصحية من خضروات وبروتين ؛ منوهة إلى أن الأطعمة المطهوة في " الأير فاير " يمكن أن تكون صحية بالأضافة إلى أن تكون الوجبة تحتوي على الخضروات مع تجنب تناول أكثر من نوع نشويات في الوجبة الواحدة ؛ مشيرة إلى أن من الأفضل تقليل نسبة الطماطم في السلطة وذلك لأنها تحتوي على نسبىة كبيرة من الأملاح .

ونوهت إلى أن تناول المياه بكثرة يساعد على ظهور البشرة بشكل نضر وصحي بالأضافة إلى تناول والخضروات الطازجة و الفاكهة