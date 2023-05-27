وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022ـ2023.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، سير أعمال اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من الامتحان حتى الآن، مؤكدا على انتظام وحسن سير الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على توفير الجو المناسب للعملية الامتحانية وعدم الغش حتى يأخذ كل طالب حقه، وضرورة تذليل جميع العقبات والمشكلات إن وجدت مع توفير الجو الآمن والهادئ للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بيسر وسهولة دون أي قلق أو توتر، فضلًا عن وضوح ورقة الأسئلة، مطالبا الطلاب بالتركيز أثناء أداء الامتحان مع قراءة الأسئلة بدقة ومن ثم الإجابة عليها.

وقال عبد العزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن 40 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 105 لجنة بمختلف أقسام وتخصصات التعليم الفني " الصناعي والزراعي والتجاري.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية أنهت إجراءاتها لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتامين نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة على مستوى المحافظة ومراكز توزيع الأسئلة وتأمين سير أعمال الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم توقيع بروتوكولات مع مديريات الصحة والتموين والكهرباء لتأمين احتياجات المديرية خلال أعمال الامتحانات من مواد تموينية والسولار والبنزين اللازم للسيارات الخاصة بأعمال الامتحانات وتوفير احتياجات الاستراحات الخاصة بالمشرفين والملاحظين على لجان الامتحانات والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لضمان جودة خدمة الكهرباء للجان السير والاستراحات ولجان النظام والمراقبة قطاع أسيوط " أ " ولجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة والفنية.

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