عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 105 لجان بأسيوط

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها بمحافظة أسيوط، في 105 لجان بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال عبد العزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن 40 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 105 لجان بمختلف أقسام وتخصصات التعليم الفني “الصناعي والزراعي والتجاري”.

في يومها الأول .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسيوط : محو أمية 32099 شخصا خلال عام 2023


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المديرية أنهت إجراءاتها لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتأمين نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة على مستوى المحافظة ومراكز توزيع الأسئلة وتأمين سير أعمال الامتحانات وحفظ الأمن، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع مديريات الصحة والتموين والكهرباء لتأمين احتياجات المديرية خلال أعمال الامتحانات من مواد تموينية والسولار والبنزين اللازم للسيارات الخاصة بأعمال الامتحانات وتوفير احتياجات الاستراحات الخاصة بالمشرفين والملاحظين على لجان الامتحانات، والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لضمان جودة خدمة الكهرباء للجان السير والاستراحات ولجان النظام والمراقبة قطاع أسيوط "أ" ولجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة والفنية.

أسيوط أخبار أسيوط امتحانات التعليم الفني التعليم الفني إمتحانات الدبلومات الفنية بأسيوط امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يوافق على 146طلب إجازة و966 طلب تجديد انتداب لعاملين بالتعليم

استعدادا لانطلاق الامتحانات.. وكيل تعليم أسيوط يجتمع بمندوبي توزيع الأسئلة للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

وصول دفعة جديدة من أطباء معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

رياح وأمطار خفيفة.. تقلبات جوية تضرب محافظة أسيوط

صباحية خلف القضبان.. عراقي يقضي أول ليلة فى زواجه داخل السجن| والسبب

الخارجية الإيرانية: ادعاءات زيلينسكي ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الإعلان عن كشف آثري جديد في سقارة ..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

بفستان لافت.. جوري بكر تستعرض أناقتها |شاهد

بعدما فقدت عينيها من أجل الإكس.. البلوجر سارة تعلن خطبتها على صاحب العمر

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ