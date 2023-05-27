40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 105 لجان بأسيوط

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها بمحافظة أسيوط، في 105 لجان بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال عبد العزيز الزنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن 40 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في 105 لجان بمختلف أقسام وتخصصات التعليم الفني “الصناعي والزراعي والتجاري”.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المديرية أنهت إجراءاتها لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتأمين نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة على مستوى المحافظة ومراكز توزيع الأسئلة وتأمين سير أعمال الامتحانات وحفظ الأمن، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع مديريات الصحة والتموين والكهرباء لتأمين احتياجات المديرية خلال أعمال الامتحانات من مواد تموينية والسولار والبنزين اللازم للسيارات الخاصة بأعمال الامتحانات وتوفير احتياجات الاستراحات الخاصة بالمشرفين والملاحظين على لجان الامتحانات، والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لضمان جودة خدمة الكهرباء للجان السير والاستراحات ولجان النظام والمراقبة قطاع أسيوط "أ" ولجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة والفنية.