لن أعيش في جلباب أبي.. 64 جنيها كونت عبد الغفور البرعي الحقيقي وجسده نور الشريف

لن اعيش في جلباب ابي 2 ، يتصدر التريند منذ ساعات، بعدما الفنان عمر محمد رياض عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن بدء التحضيرات لإنتاج الجزء الثاني من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، لما له في وجدان جمهورة من محبه وعشرة دامت 30 عاما سجلتها الكاميرات واذعها التلفيزيون مرارا وتكراره، يعرض كل يوم علي الشاشات علي مدار اليوم، و نادرا ما يختفي عن الشاشات.

الراحل الحاج نادى السباعى



عبد الغفور البرعي الحقيقي قصة حقيقة جسده الفنان الراحل نور الشريف

لن اعيش في جلباب ابي، يتصدر الساحة كونه قصة حقيقة جسده الفنان الراحل نور الشريف، والذي كان بطلها الحقيقي الراحل الحاج نادى السباعى، ابن مدينة طنطا وتحديدا منطقة تل الحدادين، واحدا من أبرز رموز الكفاح والعمل، حيث تمكن بجهده وإصراره من أن يتحول من طفل بسيط يعمل بعجلة لجمع الخردة، إلى واحد من كبار تجار الحديد والمعادن في مختلف محافظات الجمهورية.

بداية قصة كفاح الحاج نادى السباعى منذ طفولته

بدأت قصة كفاح الحاج نادى السباعى منذ طفولته المبكرة، بعد وفاة والده وهو في السادسة من عمره، لتتولى الأقدار تربيته في بيئة صعبة لم تعرف سوى العمل والتعب.

لم يترك والده له أي ميراث يعينه على مشوار الحياة، فبدأ العمل في سن الثامنة داخل محل تابع لجده وأعمامه، ثم انتقل إلى كفر الشيخ وعمره عشر سنوات، قبل أن يعود إلى طنطا بعد وفاة جده.

حصلت أسرته آنذاك على 64 جنيها فقط من ميراث والده، رغم أن نصيب الفرد كان يفترض أن يبلغ 50 ألف جنيه، إلا أنهم قبلوا بالمبلغ حتى لا يتم وضع الأموال في المجلس الحسبي.

استأجر الحاج نادى محلا صغيرا في منطقة تل الحدادين، وبدأ أولى خطواته في التجارة عندما أقرضه أحد جيرانه ميزانا بسيطا، فبدأ في شراء عجلة يتجول بها بين الورش والجراجات لجمع معادن الخردة التي لم يعد أصحابها بحاجة إليها، ثم يبيعها ويعيد لأصحابها أموالهم بعد بيعها بثقة تامة، وهي الثقة التي أصبحت رأس ماله الحقيقي في بداياته.

طائرة قديمة ساهمت في ظهور قصة نادي السباعي

ويروي السباعى أحد المواقف التي لا تنسى في مسيرته، حين كان يتجول بعجلته في منطقة عزبة أبو جمالة بطنطا، فشاهد طائرة قديمة بجوار خيام وأربعة جنود هولنديين.

حاول التحدث إليهم دون جدوى بسبب اختلاف اللغة، فاستعان بأحد طلاب الجامعة ليترجم الحوار، وعرض عليهم شراء الطائرة، فوافقوا على إعطائها له مجانا لتهالكها، لكنه رفض الحصول عليها دون مقابل، واشتراها بمبلغ 100 جنيه، وحصل على ورقة تثبت ذلك لتجنب أي مساءلة قانونية.

سنوات من العمل الجاد والمثابرة جعلت اسم الحاج نادى السباعى لامعا بين كبار التجار ورجال الأعمال في مصر، ليعرف بسمعته الطيبة وأمانته وكرمه ومساعدته للفقراء والأيتام.

الراحل الحاج نادى السباعى - الفنان الراحل نور الشريف

قصة كفاحه لفتت أنظار الفنان الراحل نور الشريف

وقد لفتت قصة كفاحه أنظار الفنان الراحل نور الشريف، الذي التقاه في إحدى المناسبات بمدينة دمنهور، حيث لاحظ الحفاوة الكبيرة التي استقبله بها الحضور، فبدأ يسأل عن سر هذه المكانة، حتى علم بقصته الكاملة.

طلب الفنان نور الشريف لقاء الحاج نادى السباعى في منزله بطنطا، ليبلغه برغبته في تجسيد شخصيته ضمن عمل درامي يروي مسيرة كفاحه الفريدة.

رحب السباعى بالفكرة على الفور، وبدأت اللقاءات المتكررة بينه وبين الفنان الراحل، الذي كان حريصا على جمع أدق تفاصيل حياته من أجل تقديمها بصدق على الشاشة.

عرف الحاج نادى السباعى بعمله الخيري ودعمه الدائم للفقراء، فقد ساهم في تزويج اليتامى ومساعدة المحتاجين دون انتظار مقابل، ليبقى اسمه رمزا للخير والعطاء.

قصة الحاج نادى السباعى تظل واحدة من أبرز قصص الكفاح المصرية التي تجسد قيمة العمل الشريف، والإصرار على النجاح رغم قسوة الظروف، لتبقى سيرته نموذجا يحتذى به للأجيال القادمة في الصبر والمثابرة والإيمان بأن النجاح لا يتحقق إلا بالإرادة والإخلاص.

لن اعيش في جلباب ابي



لن أعيش في جلباب أبي الجزء الثاني

وأعلن الفنان الشاب عمر محمد رياض، نجل الفنان الكبير محمد رياض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، عن بدء التحضيرات لإنتاج الجزء الثاني من المسلسل الشهير لن أعيش في جلباب أبي ، أحد أهم وأشهر الأعمال الدرامية التي شكلت علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح عمر محمد رياض أن العمل الجديد سيكون بمثابة تحية لروح المسلسل الأصلي الذي قدمه النجم الراحل نور الشريف والفنانة القديرة عبلة كامل، مشيرا إلى أن الجزء الثاني سيحمل طابعا مختلفا يتماشى مع روح العصر ومتطلبات الجيل الحالي، لكنه في الوقت نفسه سيحافظ على القيم والمضامين التي أحبها الجمهور في النسخة الأولى، خاصة تلك التي تناولت معاني الكفاح والنجاح والصراع بين الأجيال.

لن أعيش في جلباب أبي 2

وأكد رياض أن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي 2 سيضم نخبة من الوجوه الشابة الصاعدة إلى جانب عدد من أبطال الجزء الأول الذين سيعودون بأدوار محورية مؤثرة، موضحا أن القصة الجديدة ستستكمل بعض الخطوط الدرامية القديمة المرتبطة بعائلة عبد الغفور البرعي ، لكنها ستفتح أبوابا جديدة للتطور الاجتماعي والنفسي لشخصيات الأبناء بعد مرور سنوات طويلة على وفاة والدهم، وكيف تغيرت نظرتهم للحياة والعمل في زمن تتبدل فيه المفاهيم بسرعة.

وأضاف أن الهدف من إنتاج الجزء الثاني لا يقتصر على استحضار أجواء الحنين إلى الماضي أو ما يعرف بـ النوستالجيا ، بل يسعى لتقديم رؤية درامية معاصرة تعكس التحولات العميقة التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، سواء في القيم الأسرية أو العلاقات الإنسانية أو طبيعة السعي وراء النجاح، مؤكدا أن العمل سيحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستعيد إلى الشاشة متعة الدراما الاجتماعية الهادفة التي افتقدها الجمهور في السنوات الأخيرة.

ويعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبي من أبرز وأخلد الأعمال في ذاكرة الدراما المصرية، إذ جسد فيه الفنان الراحل نور الشريف شخصية عبد الغفور البرعي ، التاجر العصامي الذي بدأ حياته من الصفر ليصبح أحد رموز الكفاح والطموح في المجتمع المصري، بينما قدمت الفنانة عبلة كامل شخصية الزوجة الوفية فاطمة كشري التي كانت سندا وداعما لزوجها في رحلة الصعود.

وقد حقق المسلسل عند عرضه في منتصف التسعينيات نجاحا جماهيريا هائلا، إذ حصد نسب مشاهدة غير مسبوقة في مصر والعالم العربي، ولا يزال حتى اليوم يحتل مكانة مميزة في قلوب المشاهدين، حيث يعاد بثه على الشاشات الفضائية باستمرار ويحقق نسب متابعة مرتفعة في كل مرة.

الجزء الجديد من المسلسل يأتي ليعيد تقديم هذه القصة الخالدة برؤية جديدة تناسب روح العصر، في محاولة لإحياء قيم الكفاح الأسري والعمل الشريف التي جسدها العمل الأصلي، مع معالجة درامية حديثة تلامس تحديات الشباب في الواقع الحالي، ما يجعله واحدا من أكثر المشاريع الدرامية المنتظرة خلال المواسم المقبلة.