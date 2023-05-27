أصيب 18 طفلا في الجيزة، بسحجات متفرقة أثر تعرضهم لعقر من كلب ضال في منقطة بشتيل التابعة لدائرة قسم أوسيم.

كلب ضال يعقر 18 طفلا في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى إمبابة العام، تضمنت وصول 18 طفلا مصابين بعقر كلب بمنطقة بشتيل في أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 18 طفلا بسحجات وآثار عقر متفرقة في الجسد، وتم نقلهم إلى المستشفي.

التحريات تكشف تفاصيل عقر 18 طفلا

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، أن 18 طفلا تعرضوا لعقر كلب ضال بمنطقة بشتيل في أوسيم، وأن أعمارهم ما بين 8 - 10 سنوات، وبرفقتهم عامل عشريني مصاب أيضا.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المصابين أغلبهم أطفال، وتم تقديم مصل السعار لهم جميعا فيما عدا 9 أشخاص تم تحويلهم إلى مستشفى أخرى للحصول على المصل منها لعدم وجود مصل أخر في مستشفى إمبابة العام.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى تقديم العلاج اللازم للمصابين، واستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.