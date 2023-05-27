عودة أكثر من نصف مليون سوري من تركيا إلى بلادهم حتى الآن

بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم من تركيا 554 ألفا و609 أشخاص.

وبحسب وسائل إعلام ، تتواصل عمليات العودة الطوعية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إلى بلادهم، وفي هذا السياق، عادت مجموعة منهم عبر معبر "أقجه قلعة" الحدودي بولاية شانلي أورفة، بعد إتمام الإجراءات في مكتب العودة الطوعية التابع لرئاسة إدارة الهجرة.



وحتى أمس، بلغ عدد السوريين العائدين طوعياً من تركيا 554 ألفا و609 أشخاص، في إطار الجهود التي تقوم بها مكاتب افتتحتها رئاسة إدارة الهجرة في 12 ولاية تركية يتركز فيها السوريون، وذلك وفق مبدأ "العودة الطوعية والآمنة والكريمة"، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.



تعد قضية اللاجئين السوريين من القضايا الساخنة في الانتخابات الرئاسية التركية التي تشهد جولة ثانية غدا الأحد .