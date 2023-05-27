9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

يعتبر الإصابة بمرض السكري بوابة إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم؛ حيث أن الجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

أعراض الإصابة بمرض السكري

ويختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

وتعتمد أعراض الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على مدى ارتفاع مستوى السكر في الدم. وقد لا تظهر أعراض، ولكم مع النوع الأول من السكري فعادة ما تظهر الأعراض بسرعة وتكون أشدّ.

أعراض الإصابة بمرض السكري

ومن أعراض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” وتشمل ما يلي :

_ الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

_ كثرة التبول.

_ فقدان الوزن من دون قصد.

_ وجود كيتونات في البول. والكيتونات أحد النواتج الثانوية لتكسُّر العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم.

_ الشعور بالتعب والضعف.

_ التعرض للتقلبات المزاجية.

_ الرؤية الضبابية.

_ بطء التئام الجروح.

_الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد والمهبل.

ويمكن أن تبدأ الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في أي سن. لكنه يظهر غالبًا في مرحلة الطفولة أو المراهقة. أما السكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر شيوعًا فقد تبدأ الإصابة به في أي سن. وتشيع الإصابة بالسكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا.